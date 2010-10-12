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Компания «Насосхолодмаш». Журнал «Насосы и Оборудование»

ООО «Международная производственная компания «Насосхолодмаш»
существует на отечественном насосном рынке с октября 1993 года. Фирма зарекомендовала себя как активный партнер и дилер крупнейших предприятий насосного оборудования в Украине и других странах. Нашими потребителями были Чернобыльская и Хмельницкая АЭС, Трипольская и Добротворская ТЭС, фирмы «Итера-Украина», «Ореанда» (г.Калуш), «Днестрэнерго», ГХО «Жилье-Инвест» (г.Киев), Ингулецкий ГОК, «Киевподземстрой», Киевский метрополитен, Алчевский меткомбинат, Днепровское БВО и пр.

О деятельности фирмы

Деятельность компании охватывает широкий спектр услуг:

- поставка насосного оборудования от отечественных поставщиков и предприятий стран СНГ;
- реализация запасных частей и ремонт насосов;
- консультации по вопросам приобретения и работы насосов различных марок;
- предоставление технической и прочей информации о производимом насосном оборудовании;
- на складах компании постоянно находится более 300 насосов;
- поставка шаровых кранов финской фирмы Navalссылка по теме

Концепция

Не будем подробно описывать значимость применения насосов во всех отраслях народного хозяйства и нашей с Вами жизни.

В скором времени такого рода информация, периодически обновляемая, с учетом последних отечественных и иностранных разработок, будет размещена на нашем сайте.

Наша информированность - хороший инструмент в оказании помощи специалистам, не только использующим имеющиеся изделия, но и тем, кто заинтересован в оснащении своего предприятия надежным и высокотехнологичным насосным и сопутствующим ему оборудованием, кто нацелен на удешевление выпускаемой продукции и расширение ее рынка.

Умеренные цены, гарантии и гибкая система скидок, возможность быстрой доставки товара, различные варианты оплаты заказов дают возможность нашим партнерам с наименьшими затратами в минимальные сроки осуществлять замену или закупку необходимого оборудования.

Предлагаем сотрудничество

Для предприятий предлагаем бесплатное размещение на нашем сайте полезной и взаимовыгодной информации о:

- выпускаемом Вами любом промышленном оборудовании;
- выставляемых на продажу “живых неликвидах” с Ваших складов;
- предложении по вопросу заказа на необходимое оборудование и комплектующие;
- зарубежных аналогах интересующей Вас продукции (технические характеристики, цены, условия и сроки поставки и пр.);
- размещении Ваших заявок (срочных, ежемесячных...) на насосное оборудование.

Мы были и остаемся открытыми и доброжелательными для наших сегодняшних и будущих партнеров на условиях взаимовыгодного сотрудничества.

Контакты

Директор ООО “МПК “Насосхолодмаш”,
главный редактор журнала “Насосы&оборудование” - Кроличенко Галина Ивановна

Учредитель и издатель - СПД Кроличенко Оксана Алимовна

Наш адрес: 02094, Украина, г. Киев, ул. Пожарского, 4, оф.1
Конт.тел.: +38(044) 559-4430, тел./факс: 296-1385, 559-9143.

E-mail: nasos@voliacable.comссылка по теме
11.10.2016

Журнал № 4 (99) – 5 (100) 2016 г.
Вышел из печати очередной, юбилейный сдвоенный номер журнала «Насосы и оборудование» - № 4 (99) – 5 (100), приуроченный ко многим международным выставкам и форумам в России и других странах СНГ, и прежде всего – к юбилейной,
15-й Международной выставке PCVExpo 2016 (Москва, октябрь с. г.).

В данном выпуске журнала представлены следующие материалы:
- в рубрике «Даты, юбилеи…»: «Взгляд в прошлое и будущее». К 25-летию создания РАПН (статья Почетного президента РАПН В. Караханьяна);
- в рубрике «Семинары и конференции»:

11.01.2016

Внимние!!! У нас на сайте открылся интернет магазин по реализации насосов!!!
Доставка по Киеву - бесплатно!!!

12.10.2010

ООО МПК «Насосхолодмаш»,
официальный представитель в Украине
ЗАО «Гидродинамика» г. Минск.


Промышленные герметичные насосы с магнитной муфтой для нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа
Предлагает Вашему вниманию уникальные герметичные насосы , предназначенные (в зависимости от исполнения) для нейтральных, агрессивных, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газов.
11.01.2016

СРОЧНО!!!
Предлагаем из наличия насосы промышленные производства завода
им. Гаджиева.
1В20/10-16/10. Выпуска - ноябрь 2009 года в комплекте с
зипом без двигателя.



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