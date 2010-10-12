Компания «Насосхолодмаш». Журнал «Насосы и Оборудование»

ООО «Международная производственная компания «Насосхолодмаш»

существует на отечественном насосном рынке с октября 1993 года. Фирма зарекомендовала себя как активный партнер и дилер крупнейших предприятий насосного оборудования в Украине и других странах. Нашими потребителями были Чернобыльская и Хмельницкая АЭС, Трипольская и Добротворская ТЭС, фирмы «Итера-Украина», «Ореанда» (г.Калуш), «Днестрэнерго», ГХО «Жилье-Инвест» (г.Киев), Ингулецкий ГОК, «Киевподземстрой», Киевский метрополитен, Алчевский меткомбинат, Днепровское БВО и пр.



О деятельности фирмы



Деятельность компании охватывает широкий спектр услуг:



- поставка насосного оборудования от отечественных поставщиков и предприятий стран СНГ;

- реализация запасных частей и ремонт насосов;

- консультации по вопросам приобретения и работы насосов различных марок;

- предоставление технической и прочей информации о производимом насосном оборудовании;

- на складах компании постоянно находится более 300 насосов;

- поставка шаровых кранов финской фирмы Naval



Концепция

Не будем подробно описывать значимость применения насосов во всех отраслях народного хозяйства и нашей с Вами жизни.



В скором времени такого рода информация, периодически обновляемая, с учетом последних отечественных и иностранных разработок, будет размещена на нашем сайте.



Наша информированность - хороший инструмент в оказании помощи специалистам, не только использующим имеющиеся изделия, но и тем, кто заинтересован в оснащении своего предприятия надежным и высокотехнологичным насосным и сопутствующим ему оборудованием, кто нацелен на удешевление выпускаемой продукции и расширение ее рынка.



Умеренные цены, гарантии и гибкая система скидок, возможность быстрой доставки товара, различные варианты оплаты заказов дают возможность нашим партнерам с наименьшими затратами в минимальные сроки осуществлять замену или закупку необходимого оборудования.



Предлагаем сотрудничество

Для предприятий предлагаем бесплатное размещение на нашем сайте полезной и взаимовыгодной информации о:



- выпускаемом Вами любом промышленном оборудовании;

- выставляемых на продажу “живых неликвидах” с Ваших складов;

- предложении по вопросу заказа на необходимое оборудование и комплектующие;

- зарубежных аналогах интересующей Вас продукции (технические характеристики, цены, условия и сроки поставки и пр.);

- размещении Ваших заявок (срочных, ежемесячных...) на насосное оборудование.



Мы были и остаемся открытыми и доброжелательными для наших сегодняшних и будущих партнеров на условиях взаимовыгодного сотрудничества.



Контакты

Директор ООО “МПК “Насосхолодмаш”,

главный редактор журнала “Насосы&оборудование” - Кроличенко Галина Ивановна



Учредитель и издатель - СПД Кроличенко Оксана Алимовна



Наш адрес: 02094, Украина, г. Киев, ул. Пожарского, 4, оф.1

Конт.тел.: +38(044) 559-4430, тел./факс: 296-1385, 559-9143.



E-mail: nasos@voliacable.com

